Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu

Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yapan 7 asker, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden 2'si şehit oldu.

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si şehit oldu. Diğer askerlerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Hatay'dan acı haber geldi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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