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Hatay'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
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Yayladağı ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının büyümesi önlendi.

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yayladağı ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Ağırmaz mevkinde bulunan zeytinlikte yaşandı. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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