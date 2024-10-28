Hatay'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Yayladağı ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının büyümesi önlendi.
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Ağırmaz mevkinde bulunan zeytinlikte yaşandı. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY