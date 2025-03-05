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Hatay'da Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtınanın etkisiyle yayılan zeytinlik yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Mızraklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatay'da fırtınanın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan zeytinlik yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan zeytinlik alan alevlere teslim oldu. Fırtınanın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 itfaiye, 1 orman bölge aracı ve personelle müdahale edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle çevrede bulunan evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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