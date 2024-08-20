Hatay'da Zeytinlik Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan zeytinlik yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Altınözü ilçesi Akamber Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı zeytinlik alan yanmaya başladı. Ağaçların yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY