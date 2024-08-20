Hatay'da Zeytinlik Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan zeytinlik yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Akamber Mahallesi'nde meydana geldi ve vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndürdü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan zeytinlik yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Altınözü ilçesi Akamber Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı zeytinlik alan yanmaya başladı. Ağaçların yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY