Anne ve 2 çocuğuna yaya geçidinde otomobil çarptı

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğuna yaya geçidinde bir otomobil çarptı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 çocuğuna yaya geçidinde otomobil çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne B.H. (29) ile çocukları G.K. (7) ve E.M.K.'ye (6) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ve 2 çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın yaya geçidi üzerinde yaşanmasıysa dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
