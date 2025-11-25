Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak evde hasar oluştu.
Yangın, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan Abdulkadir Geylani Camisi'nin arkasındaki 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaralanma ve can kaybı yaşanmadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa