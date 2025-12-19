Reyhanlı'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında ev alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY