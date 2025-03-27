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Hatay'da Yangın: 1'i Ağır 2 Yaralı

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Hatay'da bir apartmanın 2. katında meydana gelen yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da ev alevlere teslim oldu: 1'i ağır 2 yaralı

HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan 4 katlı apartmanın 2.katı kullanılmaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katındaki bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında Baba Musa G. ve oğlu Muhammet G. yaralandı. Alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Oğlu Muhammet G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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