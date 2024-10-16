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Hatay'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Hatay'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Reyhanlı ilçesinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Fatma Akan'ın cesedi, komşularının ihbarı üzerine eve giren polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu. İlk incelemelere göre Akan'ın ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Hatay'da gelen kokular üzerine girilen evde 52 yaşındaki Fatma Akan'ın cesedi bulundu.

Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Akan isimli kadından haber alamayan komşuları bir süre sonra evden koku gelmeye başladığını fark etti. Durum üzerine vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polis eşliğinde itfaiye tarafında girilen evde kadının cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Akan'ın ölümünün 3 gün önce kalp krizinden dolayı gerçekleştiği düşünülüyor. Akan'ın kesin ölüm nedeniyse yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

En son 4 gün önce amcasının kızını gördüğünü ifade eden Ahmet Akan, evden gelen koku üzerine girdiklerinde cansız bedeniyle karşılaştıklarını söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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