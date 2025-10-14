Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.Y. isimli şahıs, metruk bir binada düzenlenen polis operasyonunda yakalandı. Yapılan aramada satışa hazır sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve Y.Y. tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmada metruk binayı adeta mesken tutan uyuşturucu taciri polis baskınında yakalandı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Şüpheli Y.Y. isimli şahsın Özerli mahallesinde bulunan ikametinin önündeki metruk bina içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptığına yönelik ihbar ve tespit üzerine adrese operasyon düzenledi.
Bina içerisinde yapılan aramada; satışa hazır halde parçalı sentetik uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu satımında kullanılan malzemelerin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY