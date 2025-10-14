Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.Y. isimli şahıs, metruk bir binada düzenlenen polis operasyonunda yakalandı. Yapılan aramada satışa hazır sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve Y.Y. tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmada metruk binayı adeta mesken tutan uyuşturucu taciri polis baskınında yakalandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Şüpheli Y.Y. isimli şahsın Özerli mahallesinde bulunan ikametinin önündeki metruk bina içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptığına yönelik ihbar ve tespit üzerine adrese operasyon düzenledi.

Bina içerisinde yapılan aramada; satışa hazır halde parçalı sentetik uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu satımında kullanılan malzemelerin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı

Ülkenin konuştuğu kavgada yaşananlar ortaya çıktı
Kulaktan kulağa yayıldı! Arda'ya olay benzetme: O tam bir...

Arda Güler'e olay benzetme: O tam bir...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.