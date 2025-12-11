Kırıkhan'da uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu madde suçu nedeniyle yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan'da durumundan şüphelenerek durdurulan İ.H. adlı şahsın ikametinde ve yapılan üst aramasında 148 adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan İ.H. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY