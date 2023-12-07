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Hatay'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince arandığı belirlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği, Bağlar Mahallesi'nde Mahmut Ekmen Caddesinde durumundan şüphelenilen S.İ. isimli şahsı durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu satışı yapmaktan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için asayiş büro amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Reyhanlı Hatay Yakalama Polisiye Uyuşturucu Soruşturma Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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