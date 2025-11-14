Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 102 Gram Kokain Ele Geçirildi

Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda102,31 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmada çevre illerden Hatay'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbari yapılan çalışmada takibe alınan araçta ve içerindeki şahıslar üzerinde yapılan aramada 102,31 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan H.K., U.T. ile A.C. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY