Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 7,13 gram metamfetamin, 58,56 gram sentetik kannabinoid, 1,70 gram eroin ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli H.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmada Dörtyol ilçesinde H.Ç. isimli şahsın Numune Evler Mahallesi'ndeki ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 7,13 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 58,56 gram sentetik kannabinoid, 1,70 gram eroin ve boyları 20 ile 75 santimetre arasında değişen 3 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli şahıs H.Ç. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan yasal işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek

Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 3 puan farkla...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

Taraftarları çileden çıkaran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.