Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmada Dörtyol ilçesinde H.Ç. isimli şahsın Numune Evler Mahallesi'ndeki ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 7,13 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 58,56 gram sentetik kannabinoid, 1,70 gram eroin ve boyları 20 ile 75 santimetre arasında değişen 3 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli şahıs H.Ç. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan yasal işlem yapıldı. - HATAY