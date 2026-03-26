Hatay'da uyuşturucu satıcıların yönelik operasyon; 4 gözaltı

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Motosiklet üzerinde 11 parça esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı, gram haline getirilmiş satışa hazır halde 11 parça esrar ve metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Antakya ilçesi Alazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takibe alınarak durdurulan motosiklette bulunan S.K. ve S.K. isimli şahısların üzerinden, satışa hazır halde 3 parça 3,78 gram esrar, 8 parça halde 9,16 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmada S.K., H.K., A.K. ve S.K. adlı şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
