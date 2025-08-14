Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 10 uyuşturucu satıcısı şüphelisi gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ilçede Sokak Satıcısı şahıslara olarak tespit edilen 12 şüpheli şahsa yönelik Özerli, Ocaklı, Yeşil, Numune Evler, Yeşilköy, Altınçağ ve Kuzuculu mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 10 uyuşturucu satıcısı şüphelisi gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda; 265,93 gram Sentetik Kannabinoid, 11,51 gram Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 13 gram Metamfetamin, 116 adet Captagon hap, 2 adet Lyrica sentetik ecza, Sentetik Kannabinoid yapımında kullanılan 1 kutu aseton ve aparatları, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 30 adet Fişek, 29 adet Kartuş ve 7 adet ses fişeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda toplam 21 uyuşturucu kullanıcısı şahsa işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
