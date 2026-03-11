Defne'de uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı
Defne ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza,Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk başlattı. Kazada ağır hasar otomobil kullanılmaz hale geldi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
