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Tuvalet giderine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Tuvalet giderine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir okulun tuvalet giderine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Hatay'da tuvalet giderine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan Necati Oflazoğlu Ortaokulu'nda tuvalet giderine yavru kedi düştü. Durumu fark eden yetkililer itfaiye ekiplerine bildirdi. Yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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