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Traktörle yol kesip, kuyumcuya meydan dayağı atan kardeşlere 420 bin TL ceza

Traktörle yol kesip, kuyumcuya meydan dayağı atan kardeşlere 420 bin TL ceza
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Hatay'da husumetli oldukları kuyumcu kuzenlerinin yolunu traktörle kesip demir sopalarla darbeden 2 kardeşe 420 bin TL idari para cezası uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.

Hatay'da husumetli oldukları kuyumcu kuzenlerinin yolunu traktörle kesip, meydan dayağı atan 2 kardeşe 420 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul'da 25 yıl yaşadıktan sonra memleketine dönerek kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli'nin aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kuzenleri tarafından yolu kesildi. Yolu kesilen adamı, akrabaları demir sopalarla darbetti. Saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rüşvenli'nin dişleri de kırıldı. Korku dolu anlar ve aracın önünün traktörle kesildiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamu düzenini bozacak şekilde kavga amacıyla trafiğe çıkan şahıslar hakkında polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda traktörden inerek kuyumcuya meydan dayağı atan 2 kişiye 420 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu huzurunu bozan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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