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Alevlere teslim olan traktörde yaşanan patlama kameraya yansıdı

Alevlere teslim olan traktörde yaşanan patlama kameraya yansıdı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki traktör alev alarak yandı. İtfaiye müdahalesi sırasında patlama yaşandı, can kaybı olmazken traktör kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan traktörde yaşanan patlama kameraya yansıdı.

Yangın, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bahçelerin bulunduğu gölgede seyir halinde olan tanker takılı traktör alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede traktörü sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında traktörde yaşanan patlamaysa kameraya yansıdı. Korkutan patlama esnasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken traktör yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin tankere ve çevreye sıçramasının önüne geçti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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