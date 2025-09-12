Hatay'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Genç Öldürüldü, Katil Tutuklandı

Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası vurularak öldürülen gencin katili yakalanarak tutuklandı. Öldürülen gencin memleketi İskenderun'a düğün için geldiği ve dönüşe 1 gün kala olayın yaşandığı öğrenildi.

Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Gençlik Köprü mevkiinde yaşandı. Trafikte yaşanan tartışma sonrası silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Hasan Furkan Bulut, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak aranan H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Bulut'un düğün için memleketi olan İskenderun'a geldiği ve dönüşüne 1 gün kala silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüğü öğrenildi. - HATAY