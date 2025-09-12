Haberler

Hatay'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Genç Öldürüldü, Katil Tutuklandı

Hatay'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Genç Öldürüldü, Katil Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma sonrası 25 yaşındaki Hasan Furkan Bulut, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi H.E. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası vurularak öldürülen gencin katili yakalanarak tutuklandı. Öldürülen gencin memleketi İskenderun'a düğün için geldiği ve dönüşe 1 gün kala olayın yaşandığı öğrenildi.

Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Gençlik Köprü mevkiinde yaşandı. Trafikte yaşanan tartışma sonrası silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Hasan Furkan Bulut, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak aranan H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Bulut'un düğün için memleketi olan İskenderun'a geldiği ve dönüşüne 1 gün kala silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 polisi şehit eden saldırgan, av meraklısı babasıyla atış talimi yapmış

Telefonu incelendi! 2 polisi şehit eden caniyle ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.