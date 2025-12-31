Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam öldü

Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 44 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yaşandı. Yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki Ali Uçman'a, sürücülüğünü G.G.'nin yaptığı 06 BUD 761 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uçman, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Uçman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsü G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY