Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın yaşanan trafik kazası sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 çocuk babası Alkan Ergin (40) hayatını kaybederken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E. yaralanmıştı. Olayın aydınlatılması için detaylı kamera incelemeleri ve saha araştırmaları yapan ekipler, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa