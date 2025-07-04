Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Antakya'nın Ovakent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine müdahale etti.
Hatay'da otomobille, minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 55 BAM 93 plakalı otomobille, 31 HD 1199 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıslara sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa