Hatay'da TOFAŞ Kazası: Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Antakya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki TOFAŞ marka otomobil, istinat duvarına çarparak hurdaya döndü. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.
Hatay'da istinat duvarına çarparak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY