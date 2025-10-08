Haberler

Hatay'da Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Kazasında Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkhan ilçesinde bir tırla çarpışan FİAT marka hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırla çarpışan FİAT marka hafif ticari araç, tarlaya uçtu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili vekilden 'Yozgatlıyım' diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu

Yozgatlı İsrail askerine suç duyurusu
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.