Hatay'da Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Kazasında Sürücü Yaralandı
Kırıkhan ilçesinde bir tırla çarpışan FİAT marka hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hatay'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırla çarpışan FİAT marka hafif ticari araç, tarlaya uçtu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa