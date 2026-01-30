Haberler

Hatay'da 5 aracın çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ve kamyon çarpıştı, ardından park halindeki 3 araca çarptı. Kazada can kaybı olmaması sevindirirken, güvenlik kameraları kaza anını kaydetti.

Hatay'da kamyon ve tırın tırın çarpışmasıyla yaşanan kazada 5 araç hasar görürken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu mevkiinde yaşandı. Akaryakıt istasyonundan çıkan tır ve seyir halindeki kamyon çarpıştı. Kazanın ardından kamyon ve tır, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken kaza anı kameraya yansıdı. Çarpışma esnasında yolda yaya olmamasıysa yaşanabiecek faciayı önledi.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
