Tipi onlarca elektrik direğini yıktı, buzla kaplanan iletim hatları ekiplerce temizlendi

Hatay'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 100'den fazla elektrik direği yıkıldı. Toroslar EDAŞ ekipleri, iletim hatlarındaki buzları temizleyerek kesintisiz enerji sağlamaya çalışıyor.

Hatay'da etkili olan tipiyle birlikte 100'den fazla elektrik direği yıkılırken, iletim hatları buzla kaplandı. Güvenli ve kesintisiz enerji için sahada olan Toroslar EDAŞ ekipleri, direklerin yıkıldığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdü ve iletim hatlarındaki buzları temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Hatay'da kar yağışı etkisini hissettirmişti. Kar yağışıyla beraber çevre beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde tipi etkili olmuştu. Tipinin etkisini hissettirdiği; Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100'den fazla elektrik direği yıkılırken Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) ekipleri vatandaşlara kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan, kar yağışının ardından kendini hissettirdiği soğuk havayla birlikte elektrik iletim hatları buzla kaplandı. Buzla kaplı iletim hatları Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından temizlendi. Elektrik hattının zarar gördüğü bölgelerdeyse 30 jeneratör Toroslar EDAŞ ekiplerince yerleşim noktalarına ulaştırılarak kurulumları sağlandı.

Ekiplerin güvenli ve kesintisiz enerji için sahada oldukları ifade edildi. - HATAY

