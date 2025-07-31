Hatay'da Tıka Basa Dolsu Minibüste 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da tıka basa insanla doldurulan minibüste 24 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığına karşı mücadele aralıksız sürdürülüyor. Mücadele kapsamında 26 Temmuz tarihinde Antakya Akasya Mahallesinde bir minibüsten deprem hasarlı bir ikamete göçmenler indirilirken yakalandı. Araçta üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 24 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi A.T. yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. Öte yandan minibüsün sıcağa rağmen tıka basa göçmenle doldurulmasıysa dikkat çekti. - HATAY