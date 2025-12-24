Hassa'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay - Gaziantep yolu üzerinde, Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde bir otomobilin başka bir araca çarpmasının ardından takla atarak ters dönmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Girne Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette giden başka bir araca çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa