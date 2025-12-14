Haberler

Samandağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samandağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

