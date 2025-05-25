Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil, dut ağacına çarptıktan sonra takla atarak yan döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak yan dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi sahil mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AYJ 804 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, dut ağacına çarptıktan sonra takla atarak yan döndü. Kazada yaralanan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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