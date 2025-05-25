Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil, dut ağacına çarptıktan sonra takla atarak yan döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da takla atarak yan dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi sahil mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AYJ 804 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, dut ağacına çarptıktan sonra takla atarak yan döndü. Kazada yaralanan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa