Hatay'da Takla Atan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında

Hatay'da Takla Atan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında
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Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde 1 kişinin yaralandığı kazada otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AYH 915 plakalı otomobil, başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada, takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin takla atarak devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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