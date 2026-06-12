Erzin'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza; Erzin ilçesi Burnaz mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 şahsı itfaiye kurtardı. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY