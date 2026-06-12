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Erzin'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Erzin'de otomobil takla attı: 3 yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza; Erzin ilçesi Burnaz mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 şahsı itfaiye kurtardı. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRüştü Oğul:

eski zaman araçları böyle devrilmezdi ağır olduğundan

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Haber YorumlarıAydın Abakay:

direksiyon hakimiyetini kaybetmesi demek ağır geliyo yolun durumu ekonomik zorluklar hepsi birleşince insanlar böyle duruma düşüyo

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Haber Yorumlarıİlknur Yıldız:

yazık canına bu gençlere ne olacak böyle hızlı araç kullanırlarsa ya hiç dikkat etmiyorlar yolda dikkat etmek lazım çocukların geleceği tehlikede

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