Hatay'da takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezinde meydana gelen kazada, bir cip takla atarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da takla atarak tarlaya uçan cipin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 31 T 515 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY