Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.