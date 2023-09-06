Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
HATAY'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin cesedi, çıkarıldı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - 3. Sayfa