Hatay'da Suçlular Yakalandı: 4 Şahıs Cezaevine Gönderildi

Hatay'ın Arsuz, Defne ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, işyerinde silahla yağma suçlarından toplamda 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.O., kasten öldürme suçundan aranan M.D.Ç. ile işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi S.A. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY