Selle birlikte sular altında kalan pazarda hayvanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle hayvan pazarı sular altında kaldı. Üreticiler, telef olan hayvanlarını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Dörtyol ilçesinde yağışla birlikte caddeler göle döndü ve Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarını su bastı. Su basan pazardaki hayvanlar, sele kapılarak telef oldular. Havanın aydınlanmasıyla birlikte üreticiler, suyun içerisinde kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattılar. Kurtarılan hayvanların bir çocuğun telef olduğu görüldü.

Üretici Halil İbrahim Arık, hayvan çadırlarını su bastığını belirterek "Hayvan pazarının 3'te 2'si sular altında kaldı. Bir buçuk metre yükseldi. Karşı çadırdaki hayvanlar 1 metre suyun içerisinden kurtarıldı ve tepeye çıkartıldılar. Bizim 5 ton yememiz telef oldu. Selle birlikte çadırlarımız gitti. Pazarcı arkadaşlara rabbim yardım etsin" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
