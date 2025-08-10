Hatay'da Sıcak Havadan Dolayı Elektrik Tellerinde Patlama

Hatay'da sıcak havanın etkisiyle genleşen tellerde patlama yaşandı. Havai fişek patlamasını andıran teller vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havayla birlikte genleşen tellerde patlama yaşandı. Havai fişek patlamasını andıran patlamalar çevreye kıvılcım saçtı. Kısa süreli patlama seslerinin de duyulduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elektrik tellerinden ardı ardına kıvılcımlar çıktığı, çevredeki bazı vatandaşların endişeyle durumu izlediği görüldü. Mahalle sakinleri, yaşanan olayın muhtemel bir yangına yol açmadan son buldu. Ekiplerin müdahalesiyle elektrik arızası kısa sürede giderildi. - HATAY