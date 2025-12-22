Hatay'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde yaşandı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 31 AJP 994 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY