Antakya'da otomobil yangını
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçta hasar meydana geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobili park eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle aracı sarmadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa