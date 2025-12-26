Haberler

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılmaz hale geldi, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Erzin ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 31 YD 348 plakalı otomobilin motor kısmı alevlere teslim olurken yangının büyümesi üzerine sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
