Hatay'da Seyir Halindeki Aracın Motorunda Yangın Çıktı
Antakya İlçesi'nde seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeki aracın motor kısmında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Yangın, Antakya İlçesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki aracın motor kısmında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Antakya itfaiye istasyonu ekipleri yangını söndürdü. Yangından dolayı araçta hasar oluştu. - HATAY