Şelaleye düşüp yaralanan kadını itfaiye kurtardı

Hatay'ın Defne ilçesinde şelaleye düşüp yaralanan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan Dekuk Şelalesi'ne görmek için giden kadın, şelaleyi izlediği esnada dengesini kaybederek düştü. Şelaleye düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadına müdahale ederek kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY

