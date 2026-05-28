Haberler

Şelaleye düşüp yaralanan kadını itfaiye kurtardı

Şelaleye düşüp yaralanan kadını itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde şelaleyi izlerken dengesini kaybedip düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde şelaleye düşüp yaralanan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan Dekuk Şelalesi'ne görmek için giden kadın, şelaleyi izlediği esnada dengesini kaybederek düştü. Şelaleye düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadına müdahale ederek kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil

Trump'tan önce İran açıkladı! Savaşı tamamen bitirecek iddiaya yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
Osimhen'den vatandaşına büyük jest

Yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı

Köyü savaş alanına çevirdiler: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

O şehrimiz yeni stadına kavuşuyor