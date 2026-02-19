Haberler

Kırıkhan'da samanlık yangını

Kırıkhan'da samanlık yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir çiftlikte samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahıra sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, saman balyaları zarar gördü.

Hatay'da samanlıkta çıkan yangın, ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın; Kırıkhan ilçesi Balarmudu Mahallesi'nde yaşandı. Bir çiftliğin samanlık kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahıra sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan söndürülen yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi