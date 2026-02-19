Kırıkhan'da samanlık yangını
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir çiftlikte samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahıra sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, saman balyaları zarar gördü.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Balarmudu Mahallesi'nde yaşandı. Bir çiftliğin samanlık kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahıra sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan söndürülen yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı