Hatay'da Saman Yüklü Traktör Kazası: 1 Ölü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan saman yüklü traktörün römorkunun altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Hasan Yıldırım hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saman yüklü römorkun altında kalan 1 kişi öldü
HATAY - Hatay'da kontrolden çıkarak devrilen saman yüklü traktörün römorkunun altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen saman yüklü traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörde yolculuk yapan Hasan Yıldırım, römorkun altında kalarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle Hasan Yıldırım kurtarıldı. Olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle yaralı şahıs hastaneye sevk edildi. Yıldırım, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.