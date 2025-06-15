Hatay'da Saman Balyalarının Altında 31 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Hatay'da, bir tırın saman balyaları altına gizlenmiş 31 kaçak göçmen bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Saman balyalarının altına saklanan 31 kaçak göçmen yakalandı

HATAY - Hatay'da saman balyası yüklü tırda saklanan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 12 Haziran tarihinde Antakya-Altınözü yolu üzerinde durdurulan tır içerisinde yapılan aramada saman balyaları altına gizlenmiş vaziyette üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 31 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi B.K. yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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