Hatay'da Polisin Dur İhtarına Uymayan Minibüste 11 Göçmen Yakalandı
Hatay'da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayan bir minibüste 11 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Minibüs, kaçmaya çalışırken iki araca çarptı ve kazaya karıştı. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve 2 araca çarpan minibüste 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 27 plakalı araçta Kumlu-Kırıkhan yolu üzerinde polisin 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada seyir halinde olan iki farklı araca çarparak maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştı.

Araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 6'sı erkek 5'i kadın toplam 11 yabancı göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan şüphelisi M.O.D. adlı şahıs gözaltına alındı. olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
