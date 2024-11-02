Hatay'da Pikap Elektrik Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Hatay'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kamberlikaya Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Toyota marka pikap, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, yaralı araç sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada, araçta ve elektrik direğin hasar meydana geldi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY