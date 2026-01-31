Haberler

İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Payas ilçesinde meydana gelen patlama sonrası çöken istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerinde arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da patlamayla birlikte çöken istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerinde insan olup olmadığını araştırmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı bilinmeyen nedenle yaşanan patlamayla çöktü. Çökme sonrası park halindeki araçların istinat duvarı ve kayalar devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum

Maç sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum