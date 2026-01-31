İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

Hatay'da patlamayla birlikte çöken istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerinde insan olup olmadığını araştırmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı bilinmeyen nedenle yaşanan patlamayla çöktü. Çökme sonrası park halindeki araçların istinat duvarı ve kayalar devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor. - HATAY